Магнуссен рассказал, как в «Макларене» перед ним поставили невыполнимую задачу

Датский экс-пилот Формулы-1 Кевин Магнуссен поделился воспоминаниями о своём дебюте в составе «Макларена».

«Я помню, как Джонатан Нил и Эрик Булье говорили мне: «Льюис в среднем на 0,15 секунды быстрее Дженсона в квалификации за те три года, что они гонялись бок о бок, поэтому, чтобы сохранить импульс на следующий год, вы должны стремиться опередить Дженсона с таким же отрывом». Тогда я это принял, но, оглядываясь назад, я понимаю, насколько это было несправедливо.

Льюис и Дженсон были чемпионами мира Формулы-1, гораздо более опытными, чем я, и Джонатан и Эрик говорили мне, что если я не буду так же хорош в своем дебютном сезоне, как Льюис в своих третьем, четвёртом и пятом сезонах Формулы-1, то я вылечу из команды. Это было неуважение к Дженсону в том числе.

Теперь жалею, что не постоял за себя. Я был наивен. Но в свою защиту скажу, что я был новичком в Формуле-1. Неизбежно, что этот несправедливый груз ожиданий оказал на меня ненужное давление, и я начал совершать ошибки. На меня возложили смехотворные ожидания, когда я был 21-летним новичком. У меня был талант, у меня была скорость, однако мне нужна была поддержка, а высшее руководство «Макларена» предлагало противоположный путь», — приводит слова Магнуссена RacingNews365.