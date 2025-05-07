Хэмилтон в Майами хотел поступить с Леклером, как с Боттасом

Пилот «Феррари», семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон признался, что рассчитывал на иную работу команды на Гран-при Майами, вспомнив, как они дважды разменялись позициями с Валттери Боттасом на Гран-при Венгрии 2017 года.

Тогда Боттас пропустил Хэмилтона в погоне за пилотом «Феррари» Кими Райкконеном, однако на последнем круге, так и не сумев пройти финна, Хэмилтон вернул позицию напарнику.

«В эти выходные мы были не так быстры, но я в целом лучше провёл уикенд. Результат, может быть, этого не отражает, но я стартовал 12-м, а обгонять здесь достаточно сложно. Я был настроен очень оптимистично. Думал, что мы сможем подняться на шестое место, но потерял много времени за Шарлем, когда я был явно быстрее.

Решение было принято недостаточно быстро, однако у меня нет проблем ни с Шарлем. ни с командой. Было бы здорово, если бы мы могли сделать, как когда-то с Валттери Боттасом — пропустить меня, посмотреть, смогу ли я справиться с Антонелли, а если не смогу, то верну место обратно. Но в конечном итоге мы оказались всё равно недостаточно быстры», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.