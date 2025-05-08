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Расселл — о ФИА: мы здесь, чтобы создать лучшее шоу, а не говорить о наказаниях за мат

Расселл — о ФИА: мы здесь, чтобы создать лучшее шоу, а не говорить о наказаниях за мат
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27-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес» и являющийся директором Ассоциации гонщиков Гран-при (GPDA), подчеркнул потенциальную необходимость изменений во взаимодействии с Международной автомобильной федерацией (ФИА).

«Я чувствую, что за последние 18 месяцев мы пережили беспрецедентные времена из-за того, что изменилось и что происходит. Думаю, что, когда GPDA была основана много лет назад, на самом деле речь шла не о политике, а о безопасности, совершенствовании спорта и гонок.

В последнее время я ловлю себя на том, что говорю на темы, о которых на самом деле не собирался высказываться. Но мы живём в такое время, когда не сосредоточены на том, ради чего мы все здесь собрались. Напомню, мы здесь для того, чтобы участвовать в гонках, создать лучшее шоу для болельщиков, чтобы у нас были самые быстрые и безопасные автомобили, лучшие технологии и инжиниринг – и всё же мы говорим о штрафах, наказаниях и нецензурной брани.

Так что да, возможно, что-то должно измениться. Мы открыты для этого, но в конечном счёте мы просто хотим лучшего для этого вида спорта», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.

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