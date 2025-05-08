Вольф — о форме «Мерседеса»: мы не похожи на Бэмби в свете фар

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о темпе болида W16, сделав аллюзию к известному персонажу Disney оленёнку Бэмби.

«Я думаю, если вы уделите большое внимание тому, как вы разрабатываете машину механически, то у вас будет преимущество над остальными. Два года назад в Австрии в «Макларене» представили обновлённую версию, которая оказалась намного лучше, чем они ожидали, и с тех пор часть разработок была направлена на правильное использование шин.

Нам [в «Мерседесе»] просто нужно стать лучше, понять и выяснить, на чём нужно сосредоточить внимание с точки зрения развития, каковы основные факторы, влияющие на скорость, и полностью ли мы занимаемся этим. Так что мы не похожи на Бэмби в свете фар, мы действуем, мы в деле и просто пытаемся разобраться. Экспериментируем и определённо собираемся бросить вызов», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.