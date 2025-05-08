«Макларен» провёл тесты в Зандворте с пилотом Формулы-2. Колапинто был за рулём «Альпин»

Команда Формулы-1 «Макларен» провела тесты на трассе в Зандворте с привлечением гонщика Формулы-2 и участника своей молодёжной программы Алекса Данна. В Нидерландах присутствовали и основные гонщики «Макларена» — Оскар Пиастри и Ландо Норрис. Тесты были проведены на болиде MCL60 2023 года выпуска.

Алекс Данн в данный момент занимает четвёртое место в личном зачёте Формулы-2, при этом выполняя роль резервного пилота «Макларена» в Формуле-Е. В 2022-м он стал чемпионом британской Формулы-4, а в 2024-м присоединился к программе «Макларена».

При этом на трассе также выступил аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто, который 7 мая стал боевым гонщиком французского коллектива. Издание Racingnews365 сообщило, что участие Франко в Зандворте было запланировано ещё до того, как он заменил Джека Дуэна.