Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер ответил, нашли ли в «Ред Булл» способ улучшения темпа болида

Хорнер ответил, нашли ли в «Ред Булл» способ улучшения темпа болида
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил, наступил ли для коллектива момент «эврики» в решении проблемы с темпом.

«Я не думаю, что для нас наступил момент «эврики». У нас есть хорошие моменты, потому что, как вы видели в Джидде, гоночный темп и деградация [резины], которые мы там наблюдали, были лучше, чем у «Макларена», или, по крайней мере, были такими же и незначительно лучше. Две недели спустя они представили не так уж много новых обновлений автомобиля, поскольку «Макларены» больше зависят от конкретной трассы, что и выявило эти проблемы.

Но у нас есть сложности с тормозами, из-за чего мы теряем контроль над температурой и резина начинает перегреваться и быстрее уходить. Макс в том числе и был недоволен работой тормозов, поскольку пилоты замечали, как машина немеет, когда начинает перегреваться. «Макларен» же просто лучше справляется с поддержанием температуры на таких трассах, как в Майами», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

Материалы по теме
Вольф — о форме «Мерседеса»: мы не похожи на Бэмби в свете фар
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android