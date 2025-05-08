Хорнер ответил, нашли ли в «Ред Булл» способ улучшения темпа болида

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил, наступил ли для коллектива момент «эврики» в решении проблемы с темпом.

«Я не думаю, что для нас наступил момент «эврики». У нас есть хорошие моменты, потому что, как вы видели в Джидде, гоночный темп и деградация [резины], которые мы там наблюдали, были лучше, чем у «Макларена», или, по крайней мере, были такими же и незначительно лучше. Две недели спустя они представили не так уж много новых обновлений автомобиля, поскольку «Макларены» больше зависят от конкретной трассы, что и выявило эти проблемы.

Но у нас есть сложности с тормозами, из-за чего мы теряем контроль над температурой и резина начинает перегреваться и быстрее уходить. Макс в том числе и был недоволен работой тормозов, поскольку пилоты замечали, как машина немеет, когда начинает перегреваться. «Макларен» же просто лучше справляется с поддержанием температуры на таких трассах, как в Майами», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.