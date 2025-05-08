Экс-пилот Ф-1: «Феррари» пока остаётся главным разочарованием среди команд

Бывший пилот Формулы-1 Джолион Палмер высказался о положении команды «Феррари» после первых пяти этапов сезона-2025.

«Как по мне, «Феррари» пока остаётся главным разочарованием среди команд, поскольку у неё был сильный конец 2024 года. С подписанием Хэмилтона она должна была провести сезон славы. И мы видели просветы в Китае, когда Льюис по большому счёту был доволен машиной, он выиграл спринт, а команда смотрелась конкурентоспособной.

В Майами команда искала сцепление с трассой. Каждый раз, когда машину Хэмилтона показывали в квалификации, было видно скольжение обеих осей, особенно задней. А это явный признак того, что машине не хватает прижимной силы», — приводит слова Палмера официальный сайт Формулы-1.