Браун — о критике в адрес Норриса: я видел, как Новак Джокович использует свои эмоции

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун отреагировал на критику чемпиона Формулы-1 1980 года Алана Джонса в адрес пилота британской команды Ландо Норриса.

«Нет, я не думаю, что он прав. У меня есть его чемпионская машина 1980 года выпуска, но он сам австралиец, и я думаю, что людям легко и понятно смотреть на других людей со стороны. Ландо очень открыт в своих комментариях, и вы видите, как разные спортсмены по-разному рассказывают о том, что они сделали в гонке, а некоторые вообще не говорят об этом, кто-то рассуждает и анализирует это много, так как для них это способ избавиться от этого и двигаться дальше.

Я провёл много времени с Новаком Джоковичем, и мне было интересно, как он использует свой набор эмоций для выступлений на корте. Так что нет, я не согласен с комментариями Джонса, но понимаю, почему у него может быть такое мнение. Он был крутым парнем, верно, так что он не из тех, кто стал бы так раскручиваться, но это всего лишь мнение одного человека», — приводит слова Брауна издание Racingnews365.