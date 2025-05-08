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Мик Дуэн опубликовал результаты Гасли в последних гонках после замены сына в «Альпин»

Мик Дуэн опубликовал результаты Гасли в последних гонках после замены сына в «Альпин»
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Мик Дуэн, являющийся пятикратным чемпионом мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP в классе 500cc, после замены своего сына Джека Дуэна в команде Формулы-1 «Альпин» на аргентинца Франко Колапинто в социальных сетях опубликовал скриншот с последними результатами гонщика французского коллектива Пьера Гасли.

Фото: Скриншот из социальных сетей

На скриншоте указаны финиши Гасли в сезоне 2025 года, где за шесть этапов француз только однажды закончил гонку в очках — седьмое место на Гран-при Бахрейна. У Гасли один сход и одна дисквалификация в 2025-м.

Примечательно, что Джек за шесть гонок дважды сошёл, а лучшая позиция по итогам гонки — 13-е место в Китае. Перед объявлением замены на Колапинто «Альпин» покинул руководитель Оливер Оукс.

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