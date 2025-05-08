«Мог бы сказать вещи и похуже». Хэмилтон — о радиопереговорах с «Феррари» на ГП Майами

40-летний британский гонщик, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», высказался о радиопереговорах с итальянским коллективом по ходу Гран-при Майами.

У Льюиса и команды возник конфликт на фоне размена позиций с напарником Шарлем Леклером, и, когда Льюис в концовке гонки пропустил монегаска, инженер Риккардо Адами сообщил британцу о том, что позади него в 1,4 секунды Карлос Сайнс из «Уильямса», на что Льюис саркастично ответил: «Мне его тоже пропустить?»

«Я мог бы сказать по радио вещи и похуже. Вы слышали некоторые вещи, которые другие люди говорили в прошлом. Отчасти это был сарказм.

Вы должны понимать, что мы находимся под огромным давлением в автомобилях, и в разгар битвы вы никогда не услышите самых мирных сообщений», — приводит слова Хэмилтона издание Sky Sports.