Кравиц: есть три сценария, почему Хэмилтон саркастически общался по радио в Майами

Известный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц высказался о радиопереговорах семикратного чемпиона серии Льюиса Хэмилтона из «Феррари» во время Гран-при Майами.

«Я думаю, что есть три варианта развития событий, которые делают Льюиса Хэмилтона таким саркастичным и нахальным во время радиопереговоров. Льюис, на мой взгляд, оказался на этой дорожке после фразы «Мы к вам вернёмся», которая раньше забавляла нас и приводила в ярость таких людей, как Карлос Сайнс и Шарль Леклер.

Первый сценарий заключается в том, что он чувствует себя в бóльшей безопасности и счастливее в команде и всё идёт хорошо. Из-за этого Хэмилтон достаточно уверен в себе, чтобы говорить такие вещи, не чувствуя, что ему что-то возразят.

Второй вариант — он недоволен происходящим и хочет помочь реформировать команду. Он хочет помочь Равину Джейну, руководителю отдела стратегии, быть немного более внимательным и взаимодействовать со своим инженером.

И третий сценарий состоит в том, что, возможно, Льюису уже всё равно, он недоволен и просто рад критиковать их. Я не думаю, что это так, но вы могли бы рассмотреть это в качестве основной причины», — приводит слова Кравица издание Sky Sports.