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Ральф Шумахер — о замене Дуэна: Бриаторе ищет лучшего пилота перед приходом «Мерседеса»

Ральф Шумахер — о замене Дуэна: Бриаторе ищет лучшего пилота перед приходом «Мерседеса»
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер высказался о замене австралийца Джека Дуэна на Франко Колапинто в «Альпин».

«Джек совершил много ошибок, был перегружен, и ему потребовалось много времени, чтобы научиться. Я понимаю решение Флавио [Бриаторе]. Колапинто знаком с Формулой-1. Но в итоге он тоже трижды разбивал болид. Тем не менее я думаю, что Бриаторе верит в него, и он явно приносит много денег.

Его подход заключается в том, что он осознаёт: этот год является промежуточным перед тем, как в следующем сезоне двигатель «Мерседес» будет установлен в их болид. Он хочет выяснить, кто будет лучшим вторым или даже первым номером в новом, более успешном сезоне 2026 года», — приводит слова Ральфа Шумахера издание GPblog.

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