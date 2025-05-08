«Сидите в своём маленьком бункере!» Кравиц — о главной проблеме стратегов «Феррари»

Известный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц высказался о главной проблеме стратегов «Феррари» после Гран-при Майами.

«Одна из основных проблем «Феррари», на мой взгляд, связана с тем, что отдел стратегии сильно отделён от гоночных инженеров. У вас есть Равин Джейн и его отдел стратегии, а затем [инженер Леклера] Брайан Боцци и Риккардо Адами. И у них явно вообще нет никакой самостоятельности в выборе стратегии, в то время как Уилл Джозеф и Том Сталлард из «Макларена», как я думаю, постоянно это обсуждают, они гораздо более интегрированы.

И тогда с какой стати, если они знали, что Льюис может начать гонку на «харде», а затем перейти к «медиуму», они должны были увидеть и обсудить возможные тактики на собрании в воскресенье утром и подготовиться к этому? Они слишком сепарированы друг от друга, что и привело к их разборкам по радио во время гонки и его фразе «Вы, стратеги, сидите там, в своём маленьком бункере, где требуется 10 минут, чтобы до вас что-то дошло, — поторопитесь, займитесь этим!» — приводит слова Кравица издание Sky Sports.