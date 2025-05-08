Ральф Шумахер назвал главную ошибку «Альпин» при замене Дуэна на Колапинто

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер назвал главную ошибку французского коллектива «Альпин» при замене австралийца Джека Дуэна на аргентинца Франко Колапинто.

«Если бы они заранее сказали, что Джек Дуэн примет участие в пяти или шести гонках, то это было бы прекрасно. Но нынешняя ситуация оставляет много места для различных предположений», — приводит слова Шумахера издание GPblog.

Дуэн провёл за французскую команду семь Гран-при — один в 2024 году и шесть в 2025-м. На его счету 0 очков, а лучший финиш — 13-е место на Гран-при Китая.

Ранее отец Джека Мик Дуэн после замены сына в социальных сетях опубликовал результаты Пьера Гасли в 2025 году.