Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер назвал главную ошибку «Альпин» при замене Дуэна на Колапинто

Ральф Шумахер назвал главную ошибку «Альпин» при замене Дуэна на Колапинто
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер назвал главную ошибку французского коллектива «Альпин» при замене австралийца Джека Дуэна на аргентинца Франко Колапинто.

«Если бы они заранее сказали, что Джек Дуэн примет участие в пяти или шести гонках, то это было бы прекрасно. Но нынешняя ситуация оставляет много места для различных предположений», — приводит слова Шумахера издание GPblog.

Дуэн провёл за французскую команду семь Гран-при — один в 2024 году и шесть в 2025-м. На его счету 0 очков, а лучший финиш — 13-е место на Гран-при Китая.

Ранее отец Джека Мик Дуэн после замены сына в социальных сетях опубликовал результаты Пьера Гасли в 2025 году.

Материалы по теме
Мик Дуэн опубликовал результаты Гасли в последних гонках после замены сына в «Альпин»
Ральф Шумахер — о замене Дуэна: Бриаторе ищет лучшего пилота перед приходом «Мерседеса»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android