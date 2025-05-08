Штайнер: не думаю, что Хэмилтон жалеет о переходе в «Феррари»

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что семикратный чемпион Формулы-1 и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон не жалеет о переходе в итальянский коллектив.

«Льюис знал, что делает [когда соглашался на переход в «Феррари»]. Для него этот шаг был скорее похож на выполнение миссии в жизни — завершить карьеру в качестве гонщика «Скудерии». Это мечта многих парней. Очевидно, Хэмилтон надеялся, что всё сложится намного лучше.

Однако у него ещё есть время проявить себя, и я не думаю, что Льюис жалеет об этом решении. Ему тоже тяжело [терпеть неудачи]. Он недоволен тем, в каком положении находится в данный момент», — приводит слова Штайнера портал Racingnews365.