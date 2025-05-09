Богуславский — о Lexus для Ле-Мана: тихий ужас, плюс это машина для гонщика весом 35 кг

Российский пилот чемпионата мира по гонкам на выносливость Тимур Богуславский рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в сезоне-2024.

«Да, Lexus — модель старая, но если вы посмотрите, как они выступают в Америке в IMSA, то они там в лидерах. И в чемпионате Японии они в лидерах. И не потому, что это японская марка в японской серии, а потому что там BoP плюс-минус правильный. В принципе RC F GT3 сама по себе хорошая машина. Но после того как подписал контракт и прилетел на тесты…

Это был просто тихий ужас! Я обалдел, потому что автомобиль ну никуда не ехал. Плюс посадка пилота там просто ужасающая. Я сам по себе высокий и широкий, а машина эта для гонщика ростом полтора метра, который весит 35 килограммов. Для японцев, в общем. И подвинуть нельзя ни педали, ни сиденье. В итоге команда не успела подготовиться к своему первому сезону в чемпионате. Были постоянные качели, а результата не было, что и привело к уходу.

Идеальной трассой для Lexus был Ле-Ман. И команда этап за этапом говорила, что мы обязательно найдём темп, мы найдём скорость, мы обсудим BoP с руководством FIA WEC. Однако часто всё упирается в политику — такие моменты возникают в разных чемпионатах. В общем, мы с менеджером заранее приняли решение, что, если в «24 часах Ле-Мана» результата не будет, мы уйдём. И ушли», — сказал Богуславский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Вершининым.