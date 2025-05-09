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Россиянин Богуславский: цель — выиграть «24 часа Ле-Мана» и чемпионат мира

Россиянин Богуславский: цель — выиграть «24 часа Ле-Мана» и чемпионат мира
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Российский пилот чемпионата мира по гонкам на выносливость Тимур Богуславский, выступающий в категории GT3 за заводскую команду BMW Team WRT, высказался о собственных задачах на сезон-2025.

— С учётом первых ваших успехов с Team WRT какие ставите для себя цели на оставшуюся часть сезона и на Ле-Ман?
— Естественно, выиграть и «24 часа Ле-Мана», и чемпионат мира. Других целей в принципе быть не может. Сейчас я сказать не могу, насколько это реально с нынешней командой и нынешней техникой. Это же гонки, где невозможно ничего загадывать, — сказал Богуславский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.

Полное интервью с Тимуром Богуславским читайте на «Чемпионате».
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