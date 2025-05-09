Российский участник Ле-Мана рассказал об отказе американца из «Порше» выступать с ним

Российский пилот чемпионата мира по гонкам на выносливость Тимур Богуславский рассказал, как не смог стать пилотом Porsche в сезоне-2025, несмотря на заинтересованность немцев в его услугах

«Сначала говорили, что им нужно подтверждение гендиректора всего концерна Porsche, может ли за них выступать русский пилот. Разрешение они получили. Потом сказали, что выслали Porsche контракт, но с ним вместо недели всё затянулось на месяц. Далее они пришли к решению, что надо в штаб-квартире собрать целую коллегию, чтобы обсудить возможность выступления русского гонщика. Там тоже пришли к выводу, что никаких проблем нет. Мне пообещали на следующий день выслать соглашение, а вместо этого я в соцсетях вижу состав команды на новый сезон FIA WEC. И параллельно с этим моему менеджеру позвонил директор команды и, скажем так, попытался объяснить ситуацию.

Потом мне все пилоты, все инженеры Porsche писали, что они были бы безумно счастливы, если бы я выступал за их команду. Но в итоге я рад, что туда не попал. Как показала практика, сейчас эта команда просто нигде. Спасибо судьбе, что она меня отвела! Именно эта команда Porsche — она больше про коммерцию, она очень-очень дорогая для пилотов. Выиграли в прошлом году, дела идут хорошо, так что в этом году решили просто заработать. Кроме того, американец, с которым я должен был ехать в экипаже, отказался ехать с русским напарником, потому что это может плохо повлиять на его бизнес», — сказал Богуславский в интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Вершинину.

Полное интервью с Тимуром Богуславским читайте на «Чемпионате».