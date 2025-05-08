Боттас: у меня есть пара лет, чтобы посвятить их Ф-1. Недоволен, что не выступаю

35-летний финский резервный гонщик команды «Мерседес» Валттери Боттас надеется в скором времени вернуться в качестве боевого пилота в Формулу-1.

«Моя цель — снова участвовать в гонках. Поэтому я должен быть в курсе того, что происходит [на рынке гонщиков]. Я недоволен [тем, что не выступаю]. Всё ещё чувствую, что у меня определённо есть несколько лет, чтобы посвятить их Формуле-1. Именно так я чувствую себя.

Но, опять же, это тот вид спорта, в котором трудно предсказать, как будут развиваться события и представится ли вам ещё один шанс или нет [проявить себя]», — приводит слова Боттаса портал F1i.