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«Хэмилтон этого никогда не делал». Расселл — о самом ярком моменте Антонелли в «Мерседесе»

«Хэмилтон этого никогда не делал». Расселл — о самом ярком моменте Антонелли в «Мерседесе»
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27-летний британский гонщик Формулы-1 Джордж Расселл, представляющий команду «Мерседес», рассказал об одном из самых ярких моментов его напарника в немецком коллективе — 18-летнего итальянца Андреа Кими Антонелли.

«Мне понравилось наблюдать за тем, как Андреа находит общий язык с командой, поскольку нелегко влиться в команду такому молодому пилоту, как он.

А видеть, как ты бросаешь торт в лицо Боно, — один из самых ярких моментов Кими в «Мерседесе». Думаю, что Льюис подобного никогда не делал», — приводит слова Расселла портал The Sports Rush.

Ранее Джордж Расселл подчеркнул потенциальную необходимость изменений во взаимодействии с Международной автомобильной федерацией (ФИА).

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