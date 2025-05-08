Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Мигель Оливейра вернётся на Гран-При Франции MotoGP

Мигель Оливейра вернётся на Гран-При Франции MotoGP
Комментарии

Команда «Pramac Yamaha» объявила о том, что их основной пилот Мишель Оливейра залечил травму, и после пропущенных пяти гонок возвращается на ближайшем Гран-При Франции.

Оливейра получил травму на Гран-При Аргентины в результате инцидента с Фермином Альдегером во время спринта, где он попал в аварию. У Оливейры было диагностировано вывихнутое грудинно-ключичное сочленение в левом плечевом суставе. На этой неделе МРТ показало, что гонщик полностью восстановился.

Стоит отметить, что за свою карьеру, Оливейра ещё никогда не поднимался на подиум в Ле Мане, и не занимал в гонке этого Гран-при место выше шестой позиции.

Материалы по теме
Леклер ниже Хэмилтона, юниор «Мерседеса» удивил. Оценки за Гран-при Майами Формулы-1
Леклер ниже Хэмилтона, юниор «Мерседеса» удивил. Оценки за Гран-при Майами Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android