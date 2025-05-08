Мигель Оливейра вернётся на Гран-При Франции MotoGP

Команда «Pramac Yamaha» объявила о том, что их основной пилот Мишель Оливейра залечил травму, и после пропущенных пяти гонок возвращается на ближайшем Гран-При Франции.

Оливейра получил травму на Гран-При Аргентины в результате инцидента с Фермином Альдегером во время спринта, где он попал в аварию. У Оливейры было диагностировано вывихнутое грудинно-ключичное сочленение в левом плечевом суставе. На этой неделе МРТ показало, что гонщик полностью восстановился.

Стоит отметить, что за свою карьеру, Оливейра ещё никогда не поднимался на подиум в Ле Мане, и не занимал в гонке этого Гран-при место выше шестой позиции.