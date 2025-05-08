Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Опубликован первый рейтинг гонщиков Формулы-1 в игре F1 25

Компания Elecronic Arts, которая занимается изданием серии спортивных гоночных игр по Формуле-1, представила свой рейтинг гонщиков в компьютерной игре F1 25.

Предлагаем вашему вниманию топ-20 пилотов этого рейтинга:

1. Макс Ферстаппен — 95 баллов;

2. Ландо Норрис — 91 балл;

3. Шарль Леклер — 91 балл;

4. Джордж Расселл — 90 баллов;

5. Карлос Сайнс-младший — 90 баллов;

6. Льюис Хэмилтон — 89 баллов;

7. Фернандо Алонсо — 88 баллов;

8. Оскар Пиастри — 87 баллов;

9. Пьер Гасли — 86 баллов;

10. Эстебан Окон — 85 баллов;

11. Нико Хюлькенберг — 84 балла;

12. Александер Албон — 83 балла;

13. Юки Цунода — 82 балла;

14. Лиам Лоусон — 80 баллов;

15. Лэнс Стролл — 78 баллов;

16. Оливер Берман — 74 балла;

17. Габриэл Бортолето — 74 балла;

18. Джек Дуэн — 73 балла;

19. Андреа Кими Антонелли — 72 балла;

20. Исак Хаджар — 68 баллов.

Среди команд разработчики выделили наивысший средний балл рейтинга у «Феррари».