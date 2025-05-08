Опубликован первый рейтинг гонщиков Формулы-1 в игре F1 25

Компания Elecronic Arts, которая занимается изданием серии спортивных гоночных игр по Формуле-1, представила свой рейтинг гонщиков в компьютерной игре F1 25.
Предлагаем вашему вниманию топ-20 пилотов этого рейтинга:
1. Макс Ферстаппен — 95 баллов;
2. Ландо Норрис — 91 балл;
3. Шарль Леклер — 91 балл;
4. Джордж Расселл — 90 баллов;
5. Карлос Сайнс-младший — 90 баллов;
6. Льюис Хэмилтон — 89 баллов;
7. Фернандо Алонсо — 88 баллов;
8. Оскар Пиастри — 87 баллов;
9. Пьер Гасли — 86 баллов;
10. Эстебан Окон — 85 баллов;
11. Нико Хюлькенберг — 84 балла;
12. Александер Албон — 83 балла;
13. Юки Цунода — 82 балла;
14. Лиам Лоусон — 80 баллов;
15. Лэнс Стролл — 78 баллов;
16. Оливер Берман — 74 балла;
17. Габриэл Бортолето — 74 балла;
18. Джек Дуэн — 73 балла;
19. Андреа Кими Антонелли — 72 балла;
20. Исак Хаджар — 68 баллов.
Среди команд разработчики выделили наивысший средний балл рейтинга у «Феррари».