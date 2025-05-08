Брата экс-руководителя «Альпин» Оукса арестовали в Великобритании — источник

Уильяма Оукса, который является братом бывшего руководителя команды «Альпин» Оливера Оукса, арестовали в Великобритании. Об этом сообщает портал PlanetF1.

Согласно имеющейся информации, Уильям был арестован ещё 1 мая, так как у него была обнаружена при себе крупная сумма наличных денег «криминального происхождения».

«Уильям Оукс был обвинён в передаче имущества, приобретённого преступным путём, в пятницу, 2 мая. Задержание произошло в четверг, 1 мая 2025 года, когда он был пойман с крупной суммой наличных денег возле парка Сильверстоун в Нортгемптоншире. В субботу, 3 мая, он предстал перед магистратским судом Нортгемптона и был заключён под стражу», — сообщил представитель правоохранительных органов.

Также сообщается, что Оливер Оукс вылетел в Дубай (ОАЭ) на фоне данных событий.