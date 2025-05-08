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Полиция конфисковала несколько машин команды Ф-2 «Хайтек» из-за ареста брата Оливера Оукса

Полиция конфисковала несколько машин команды Ф-2 «Хайтек» из-за ареста брата Оливера Оукса
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Британская полиция конфисковала несколько болидов команды Формулы-2 «Хайтек» в связи с арестом Уильяма Оукса, который является братом бывшего руководителя французского коллектива Формулы-1 «Альпин» Оливера Оукса. Об этом сообщает портал PlanetF1 со ссылкой на свои источники.

Уильям был арестован ещё 1 мая, так как у него была обнаружена при себе крупная сумма наличных денег «криминального происхождения». А 3 мая Уильяма заключили под стражу. Также сообщается, что Оливер Оукс вылетел в Дубай (Объединённые Арабские Эмираты) на фоне данных событий.

Напомним, что ранее Оливер Оукс ушёл с поста руководителя команды «Альпин», его обязанности временно взял на себя исполнительный советник команды Флавио Бриаторе.

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