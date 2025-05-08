Р. Шумахер считает, что «Феррари» всё ещё работает над выстраиванием общения с Хэмилтоном

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер считает, что в «Феррари» всё ещё работают на улучшением отношений с пилотом команды, а также семикратным чемпионом Ф-1 британцем Льюисом Хэмилтоном.

«Льюис настолько успешен и независим, что к общению с ним нужно подходить очень осторожно. Но он, конечно, не может забыть, что люди лишь немного знакомы с ним. И такие моменты, как его радиопереговоры в Майами, оставляют неприятный осадок. Льюис должен сам прийти к тому, чтобы быть достаточно сильным в гонке и сказать: «Ладно, это было эмоционально, всё пошло не так. Мы не должны были обгонять, мне жаль».

Сейчас нужно внести ясность. Льюис с командой, безусловно, обсудят данный вопрос, чтобы решить, как с этим бороться в будущем. Но я могу себе представить, что в конце концов Хэмилтон всё равно останется при своём мнении», — приводит слова Шумахера портал F1oversteer.