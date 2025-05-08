Прост отметил необычное качество Пиастри, благодаря которому тот успешно выступает в Ф-1

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост отметил необычное качество пилота «Макларена» Оскар Пиастри, благодаря которому тому удаётся успешно выступать в «Королевских гонках».

«Очевидно, что автогонки происходят на трассе. Рефлексы и природный талант пилотов, безусловно, имеют большое значение. Однако автогонки также происходят в голове. Психология — это ключевой аспект [для достижения победы на трассе]. В моё время это уже было очевидно, но социальные сети сделали психологию ещё более значимым фактором успеха для пилотов.

Сейчас всё становится явным, всё испытано на практике, всё становится известно. Многие гонщики поддаются тенденции делиться информацией [через социальные сети]. Я думаю, что это приводит к безумному давлению на них. Другие предпочитают оставаться скрытными, и, на мой взгляд, это правильный подход. Новый лидер Формулы-1 Оскар Пиастри почти не общается с прессой.

Мы мало что знаем о его жизни вне трассы. От природы сдержанный австралиец исчезает между гонками и освобождается от этого давления», — приводит слова Проста издание L'Equipe.