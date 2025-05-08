Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Прост отметил необычное качество Пиастри, благодаря которому тот успешно выступает в Ф-1

Прост отметил необычное качество Пиастри, благодаря которому тот успешно выступает в Ф-1
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост отметил необычное качество пилота «Макларена» Оскар Пиастри, благодаря которому тому удаётся успешно выступать в «Королевских гонках».

«Очевидно, что автогонки происходят на трассе. Рефлексы и природный талант пилотов, безусловно, имеют большое значение. Однако автогонки также происходят в голове. Психология — это ключевой аспект [для достижения победы на трассе]. В моё время это уже было очевидно, но социальные сети сделали психологию ещё более значимым фактором успеха для пилотов.

Сейчас всё становится явным, всё испытано на практике, всё становится известно. Многие гонщики поддаются тенденции делиться информацией [через социальные сети]. Я думаю, что это приводит к безумному давлению на них. Другие предпочитают оставаться скрытными, и, на мой взгляд, это правильный подход. Новый лидер Формулы-1 Оскар Пиастри почти не общается с прессой.

Мы мало что знаем о его жизни вне трассы. От природы сдержанный австралиец исчезает между гонками и освобождается от этого давления», — приводит слова Проста издание L'Equipe.

Материалы по теме
Пиастри: Дуэн уже может гордиться тем, что сделал
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android