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Марко: «Астон Мартин» предлагали Ферстаппену перейти за £ 1 млрд? Для Макса это неважно

Марко: «Астон Мартин» предлагали Ферстаппену перейти за £ 1 млрд? Для Макса это неважно
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Советник австрийского «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко отреагировал на слухи о том, что руководство британского коллектива «Астон Мартин» предложило четырёхкратному чемпиону Ф-1 и пилоту «быков» Максу Ферстаппену перейти к ним в команду за £ 1 млрд.

«Я тоже об этом слышал. Но я думаю, что это не имеет большого значения для Макса. С одной стороны, он неплохо зарабатывает в нашей команде. А с другой — Ферстаппен жаждет побеждать. Поэтому мы должны предоставить ему самую быструю машину в паддоке. И сейчас наша команда работает над этим. Скоро мы обновим болид», — приводит слова издание Bild.

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