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Хельмут Марко не считает переход Лоусона из «Ред Булл» в «Рейсинг Буллз» понижением

Хельмут Марко не считает переход Лоусона из «Ред Булл» в «Рейсинг Буллз» понижением
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко не считает переход 23-летнего новозеландского пилота Лиама Лоусона из австрийского коллектива в итальянскую команду «Рейсинг Буллз» понижением.

«То, что Лиам перешёл в «Рейсинг Буллз», не означает конец его карьеры в качестве пилота Ф-1. Вспомните Пьера Гасли, который покинул «Ред Булл» и ушёл в «Прему». Сейчас он является опытным пилотом Формулы-1. У Алекса Албона была схожая ситуация, теперь он гонщик «Уильямса».

К тому же я бы не сказал, что сейчас мы можем говорить о понижении Лиама. Разница между «Рейсинг Буллз» и «Ред Булл» не так уж велика», — приводит слова Марко издание Bild.

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