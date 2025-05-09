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Феттель высказался о возможности заменить Хельмута Марко в «Ред Булл»

Феттель высказался о возможности заменить Хельмута Марко в «Ред Булл»
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Четырёхкратный чемпион мира, немецкий экс-пилот Формулы-1 Себастьян Феттель высказался о возможности занять место Хельмута Марко в качестве советника по автоспорту «Ред Булл».

«Мы отлично ладим с Хельмутом Марко. Мы с ним общаемся. Что касается темы преемника, то пока наши обсуждения не так интенсивны, но это может сыграть свою роль. Нам нужно подождать и посмотреть, в какой это будет форме», — приводит слова Себастьяна Феттеля RacingNews365.

Ранее Марко признавался, что считает четырёхкратного чемпиона Формулы-1 хорошим кандидатом на роль своего преемника в «Ред Булл».

Напомним, ранее сообщалось, что Марко может покинуть команду по окончании сезона-2025.

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