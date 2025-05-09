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Эксперт: Ферстаппен знает, как посеять сомнения среди судей

Эксперт: Ферстаппен знает, как посеять сомнения среди судей
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Чемпион мира 1996 года британец Деймон Хилл высказался о сражении гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена с соперниками из «Макларена» на Гран-при Майами.

«В Майами был спринтерский уикенд, так что мы увидели массу событий. Во время гонки все знали, что будет трудно обойти «Макларены» на длинной дистанции. Макс боролся, как лев, и мешал Норрису в гонке больше, чем Пиастри. Оскару пришлось тщательно продумать, как обойти Макса, но он сумел это рассчитать и в итоге сделал это изящно.

Макс ничего не мог с этим поделать. Но в ситуации с Норрисом Макс снова показал: «Не пытайтесь пройти меня по внешней. Я буду использовать всю ширину трассы, и вам будет некуда ехать». Макс знает правила обгона и спортивные правила. Он знает, что в определённых пределах он может посеять сомнения среди стюардов. И поэтому в итоге никаких действий со стороны не было предпринято», — приводит слова Хилла RacingNews365.

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