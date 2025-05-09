Перес может продолжить карьеру в «Альпин» — The Race

Мексиканский экс-пилот Формулы-1 Серхио Перес может продолжить карьеру в команде «Альпин». Об этом сообщает The Race.

Как информирует источник, Перес не является приоритетным вариантом для французского коллектива, однако команда может рассмотреть такой вариант развития событий. В настоящий момент приоритетом команды является оценка действующих гонщиков в своём составе, в частности, Франко Колапинто, который подписал контракт на пять гонок и заменит Джека Дуэна.

Напомним, ранее сообщалось, что Перес ведёт переговоры с «Кадиллаком».

Мексиканец дебютировал в «Королевских гонках» в 2011 году в составе швейцарского «Заубера» и по итогам дебютного сезона набрал 16 очков. Далее он провёл один год в «Макларене», а затем четыре с половиной года в «Форс Индия», два с половиной — в «Рейсинг Пойнт» и четыре в «Ред Булл».