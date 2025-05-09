Тото Вольф пропустит Гран-при Эмилии-Романьи

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф принял решение пропустить предстоящий Гран-при Эмилии-Романьи, который пройдёт на трассе в Имоле. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Это уже второй из семи этапов чемпионата мира, который пропустит Тото Вольф в этом году. Ранее Вольф отсутствовал с командой на Гран-при Японии. При этом ещё до старта сезона Вольф сообщал, что не будет присутствовать на всех Гран-при в 2025 году.

Вольфа на этапе в Имоле, как и в Японии, заменит Брэдли Лорд, работающий в команде в роли директора по коммуникациям.

Гран-при Эмилии-Романьи пройдёт на трассе в Имоле с 16 по 18 мая.