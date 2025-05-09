Гюнтер Штайнер дал совет Ландо Норрису

Бывший руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер дал совет пилоту «Макларена» Ландо Норрису.

«Сосредоточься больше на себе и на том, что ты делаешь, а не на том, что говорят люди. Не слушайте других, просто делайте всё возможное. В какой-то момент ты столкнёшься с Максом, но будь уверен в себе, чтобы суметь противостоять ему.

Не стоит позволять тому, что происходит, или вещам, которые вы не можете контролировать, влиять на вас. Люди могут говорить всё, что хотят, у них всегда есть право что-то сказать. Но не обязательно это слушать, не обязательно начинать переживать из-за этого», — приводит слова Штайнера RacingNews365.