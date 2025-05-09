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Хельмут Марко: наша машина — как мешок с сокровищами

Хельмут Марко: наша машина — как мешок с сокровищами
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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о машине австрийской команды 2025 года.

«Как бы оценил нынешний сезон? Сложно — хорошее слово. Мы в сложной ситуации. Окно возможностей для нашей машины крайне мало. Если всё идёт хорошо, то мы будем быстры и победим, как в Японии, но через неделю в Бахрейне мы окажемся вне борьбы. Наша машина — как мешок с сокровищами.

Всё зависит от трассы. В основном мы страдаем из-за плохого баланса машины. У «Мерседеса» и «Феррари» те же проблемы. Только «Макларен» хорош в любых условиях. Мы на третьем месте в общем зачёте чемпионата. Ещё ничего не потеряно. У нас всё ещё есть все шансы выиграть оба титула чемпиона мира. Было бы ошибкой сдаться сейчас, потому что не всё идёт по плану», — приводит слова Хельмута Марко RacingNews365.

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