«Это жестокий бизнес, а не выпускной класс школы». Эксперт — о замене Дуэна на Колапинто

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл прокомментировал решение «Альпин» заменить Джека Дуэна на Франко Колапинто.

«Большой вопрос — а точно ли дело в деньгах? Есть ли вообще у Колапинто большие деньги. Франко разбил пару машин «Уильямса», но он показал большой потенциал. В конце концов, если пилот, независимо от его имени, выступает недостаточно хорошо, при этом разбивая болиды, то неважно, что написано у него в контракте. Он будет заменён.

Флавио Бриаторе — менеджер и Джека Дуэна. Если пилот не справляется со своей задачей, то его заменяют. Да, можно было бы подумать, что Дуэну стоило дать время до летнего перерыва в чемпионате. И Дуэн и правда иногда показывал хорошую скорость. Но Формула-1 — жестокий бизнес. Это не выпускной класс в школе», — приводит слова Брандла RacingNews365.