Ферстаппен тестирует машину Ferrari под псевдонимом

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сегодня, 9 мая, принимает участие в тестах на трассе «Нюрбургринг» за рулём машины категории GT3. Об этом сообщает Auto Motor und Sport.

Как информирует источник, Ферстаппен тестирует машину Ferrari 296 GT3. Ферстаппен в рамках тестов проехал несколько кругов по легендарной «Северной петле».

При этом ожидалось, что эти тесты останутся «секретными», поэтому Ферстаппен выступал под псевдонимом «Франц Герман». Однако имя Ферстаппена было написано на шлеме и гоночном комбинезоне, что и позволило понять, что за рулём находится сам Макс.

Ожидается, что в этом году Ферстаппен попробует получить лицензию «Нордшляйфе», что позволит ему выступать в гонках категории NLS и «24 часах Нюрбургринга».