Феттель высказался о ситуации Хэмилтона в «Феррари»

Четырёхкратный чемпион мира, бывший гонщик Формулы-1 Себастьян Феттель высказался о ситуации вокруг семикратного обладателя титула Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Начало карьеры Хэмилтона в «Феррари» не назвать идеальным. Но он как никто другой знает, как справляться с такими ситуациями. Большой опыт в Формуле-1 должен помочь ему в этом. Конечно, команда в этом году не так сильна, как ожидалось ранее. Но здесь мало что зависит от гонщика.

Я держу за него кулаки. Я гонялся с ним почти всю карьеру, так что хорошо знаком с ним. Если кто и может справиться с таким, так это Льюис», — приводит слова Феттеля издание Motorsport-Total.