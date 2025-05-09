Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Феттель высказался о ситуации Хэмилтона в «Феррари»

Феттель высказался о ситуации Хэмилтона в «Феррари»
Комментарии

Четырёхкратный чемпион мира, бывший гонщик Формулы-1 Себастьян Феттель высказался о ситуации вокруг семикратного обладателя титула Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Начало карьеры Хэмилтона в «Феррари» не назвать идеальным. Но он как никто другой знает, как справляться с такими ситуациями. Большой опыт в Формуле-1 должен помочь ему в этом. Конечно, команда в этом году не так сильна, как ожидалось ранее. Но здесь мало что зависит от гонщика.

Я держу за него кулаки. Я гонялся с ним почти всю карьеру, так что хорошо знаком с ним. Если кто и может справиться с таким, так это Льюис», — приводит слова Феттеля издание Motorsport-Total.

Материалы по теме
Леклер ниже Хэмилтона, юниор «Мерседеса» удивил. Оценки за Гран-при Майами Формулы-1
Леклер ниже Хэмилтона, юниор «Мерседеса» удивил. Оценки за Гран-при Майами Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android