Монтойя: говорил, что Ферстаппену будет сложно в Майами, но у них опять это получилось!

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя признался, что его раздражает то, что он постоянно ошибается с прогнозами на позиции Макса Ферстаппена, ставя его ниже, чем он приезжает в официальных сессиях Формулы-1.

«Я заранее говорил, что Максу будет трудно в Майами, потому что у машины, похоже, вообще нет сцепления. Я не знаю, что они сделали дальше, но у них получилось. Опять! Они всегда во всем разберутся.

И это, конечно, здорово. Но, Боже, это действительно раздражает! Точно так же, как вы смотрите на «Макларен» и думаете: «Боже, они снова это сделали!», — сказал Монтойя в эфире Sky Sports.