Сайнс рассказал, как он справляется с проблемами, с которыми столкнулся и Хэмилтон

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о своей адаптации к новой для себя технике на примере разговоров о том, что пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон всё ещё не может адаптироваться к новой силовой установке…

«Работа с силовой установкой — лишь одна из 15 вещей, которые нужно выучить заново. Некоторые команды предпочитают использовать торможение двигателем для поворота автомобиля, другие просто предпочитают использовать больший дифференциал, а третьи предпочитают использовать миграцию тормозов.

«В других случаях речь идет о настройке автомобиля и его передней части с учётом аэродинамики, в других — с учётом механики, а в третьих — с учётом хода. Вы не можете себе представить, насколько вариативны решения, позволяющие автомобилю показывать одинаковое время на круге разными способами.

Думаю, это одна из множества вещей, с которой я всё ещё пытаюсь разобраться. Конечно. я пробую использовать торможение двигателем на «Уильямсе», чтобы понять, сработает ли это. Я пробую дифференциальные карты, пробую механическую балансировку, я пробую все подряд каждую неделю, чтобы увидеть, что работает с этой машиной», — приводит слова Сайнса RacingNews365.