Шлем Айртона Сенны продан на аукционе за рекордную сумму

Шлем, который носил Айртон Сенна в сезоне-1992 года, выступая в составе «Макларена», был продан на аукционе Sotheby's за рекордную сумму, сообщает издание RaceFans.

Как сообщает издание, шлем Сенны был куплен за € 850 млн. В аукционном доме подтвердили, что это самая высокая сумма в истории, за которую когда-либо продавались шлемы гонщиков Формулы-1.

В 1992 году Сенна стал четвёртым в личном зачёте чемпионата мира, набрав по итогам сезона 50 очков. Это был последний сезон выступлений Сенны с двигателями «Хонда». По его итогам Сенна одержал три победы.

Напомним, Сенна погиб на Гран-при Сан-Марино 1994 года после аварии на трассе в Имоле 1 мая.