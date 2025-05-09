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Шлем Айртона Сенны продан на аукционе за рекордную сумму

Шлем Айртона Сенны продан на аукционе за рекордную сумму
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Шлем, который носил Айртон Сенна в сезоне-1992 года, выступая в составе «Макларена», был продан на аукционе Sotheby's за рекордную сумму, сообщает издание RaceFans.

Как сообщает издание, шлем Сенны был куплен за € 850 млн. В аукционном доме подтвердили, что это самая высокая сумма в истории, за которую когда-либо продавались шлемы гонщиков Формулы-1.

В 1992 году Сенна стал четвёртым в личном зачёте чемпионата мира, набрав по итогам сезона 50 очков. Это был последний сезон выступлений Сенны с двигателями «Хонда». По его итогам Сенна одержал три победы.

Напомним, Сенна погиб на Гран-при Сан-Марино 1994 года после аварии на трассе в Имоле 1 мая.

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