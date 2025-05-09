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Боттас рассказал, что ему запрещают делать в «Мерседесе»

Боттас рассказал, что ему запрещают делать в «Мерседесе»
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Резервный гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас рассказал, что ему запрещают делать в команде при активном отдыхе.

«Самое забавное, что я делал зимой, — это было плавание с морскими львами и дельфинами в Южной Австралии, в местечке под названием Бэрд-Бей — возможность по-настоящему прикоснуться к ним, находясь на расстоянии одного метра. Это было довольно нереально. Накануне вечером в этом регионе произошло нападение акулы. А в моём представлении морские львы — это еда для акул. Поэтому я немного нервничал, но я рад, что сделал это.

Нужно ли разрешение команды на подобный отдых? Думаю, проблемы бы не было, но всё действительно зависит от команды. Есть некоторые вещи, которые мне по-прежнему запрещено делать, например, скалолазание», — приводит слова Боттаса PlanetF1.

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