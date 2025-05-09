Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вассёр считает, что на Гран-при Испании может измениться расклад сил в пелотоне Ф-1

Вассёр считает, что на Гран-при Испании может измениться расклад сил в пелотоне Ф-1
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр считает, что на Гран-при Испании в пелотоне Формулы-1 может измениться расклад сил.

«У всех в Барселоне будет новое переднее крыло. По определению и по регламенту. Я думаю, что это, возможно, будет перезагрузка производительности для всех команд», — приводит слова Вассёра RaceFans.

Напомним, ранее в ФИА подтвердили, что начиная с Гран-при Испании 2025 года будут введены дополнительные тесты переднего антикрыла, что приведёт к изменениям в их конструкции у многих команд.

«Феррари» после шести гонок прошедшего сезона располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов, набрав 94 очка. Итальянская команда уступает 11 баллов «Ред Булл», располагающемуся на третьей строчке. Лидирует в командном зачёте «Макларен», на счету которого 246 баллов.

Материалы по теме
В «Феррари» всё плохо. И медленная машина — меньшая из проблем
В «Феррари» всё плохо. И медленная машина — меньшая из проблем
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android