Вассёр считает, что на Гран-при Испании может измениться расклад сил в пелотоне Ф-1

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр считает, что на Гран-при Испании в пелотоне Формулы-1 может измениться расклад сил.

«У всех в Барселоне будет новое переднее крыло. По определению и по регламенту. Я думаю, что это, возможно, будет перезагрузка производительности для всех команд», — приводит слова Вассёра RaceFans.

Напомним, ранее в ФИА подтвердили, что начиная с Гран-при Испании 2025 года будут введены дополнительные тесты переднего антикрыла, что приведёт к изменениям в их конструкции у многих команд.

«Феррари» после шести гонок прошедшего сезона располагается на четвёртом месте в Кубке конструкторов, набрав 94 очка. Итальянская команда уступает 11 баллов «Ред Булл», располагающемуся на третьей строчке. Лидирует в командном зачёте «Макларен», на счету которого 246 баллов.