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Экс-пилот Формулы-1 — о непродлённом контракте Расселла: это кажется странным

Экс-пилот Формулы-1 — о непродлённом контракте Расселла: это кажется странным
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Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Мартин Брандл высказался о контракте 27-летнего британского пилота Джорджа Расселла из команды «Мерседес». Действующее соглашение Джорджа с немецким коллективом истекает в конце 2025 года.

«Он прекрасно работает с болидом, и на данный момент у него нет контракта на следующий год, как мы знаем. Это кажется странным, хотя, когда я говорю об этом с «Мерседесом», они напоминают мне, что они не только его нынешние работодатели, но также менеджеры.

Джордж прекрасно пилотирует и использует всё, что доступно. Если они смогут найти эту одну-две десятые секунды и сократить отставание от «Макларена», то Расселл будет бороться за титул», — приводит слова Брандла издание Racingnews365.

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