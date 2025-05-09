Руководитель «Кик-Заубера» ответил, сможет ли «Ауди» бороться в первых рядах Ф-1 в 2026-м

Бывший спортивный директор «Ред Булл» и нынешний руководитель «Кик-Заубера» Джонатан Уитли высказался о перспективах «Ауди» в Формуле-1. С 2026 года немецкий бренд придёт в «Королевские гонки» на место «Кик-Заубера», Уитли останется руководителем коллектива.

«Изменится ли наше положение в пелотоне? Всё возможно. Мне нравится, как Маттиа [Бинотто] видит ситуацию. Там, где люди могут назвать это неким вызовом, он описывает это как возможность. И я подозреваю, что в 2026, 2027, 2028 и 2029 году у нас будет много-много возможностей проявить себя. Это долгий путь.

Наш подход скромен. Мы с огромным уважением относимся к конкурентам, с которыми сталкиваемся, и делаем всё возможное, чтобы выступить на должном уровне», — приводит слова Уитли издание Racingnews365.