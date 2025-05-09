Штайнер рассказал, почему «Макларен» нельзя считать доминирующей силой в Ф-1 в сезоне-2025

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер объяснил, почему коллектив «Макларен» нельзя считать доминирующей силой в 2025 году.

«Мы все знаем, что «Макларен» — лучшая машина на данный момент. В спринтерской гонке [Майами], да, они выиграли, но не так сильно доминировали. В гонке, на протяжении всей дистанции, [у них] шины работают лучше. Каковы выводы? Они — сильнейшая команда в мире.

Но в квалификациях им не удаётся уверенно завоёвывать поул. Так что им предстоит ещё многое сделать. Я бы не сказал, что они настолько доминируют, как некоторые другие команды в последние годы. Им нужно довести всё до совершенства, чтобы стать поистине доминирующими», — приводит слова Штайнера издание Racingnews365.