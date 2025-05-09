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Уитли объяснил, почему работа с директором «Ауди» Бинотто продуктивна и бесконфликтна

Уитли объяснил, почему работа с директором «Ауди» Бинотто продуктивна и бесконфликтна
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Бывший спортивный директор «Ред Булл» и нынешний руководитель «Кик-Заубера» Джонатан Уитли объяснил, почему работа с операционным и техническим директором коллектива итальянцем Маттиа Бинотто продуктивна и бесконфликтна. Уитли и Бинотто останутся на своих местах, когда в Формулу-1 в 2026-м на место швейцарцев придёт «Ауди».

«Маттиа и я — мы знаем друг друга очень давно. Некоторые люди, возможно, помнят, что в 2006 году у «Ред Булл» были двигатели «Феррари». Именно тогда я впервые встретил Маттиа. Он отвечал там за программу разработки силовых установок, и мы отлично поладили.

У нас очень лёгкие отношения. Я просто не думаю, что мы сильно заинтересованы в тех областях бизнеса, которые являются сильными сторонами каждого из нас. У Маттиа большая работа. Это действительно важно. Он отвечает за взаимодействие шасси и силовой установки, что позволило создать идеальный автомобиль «Ауди» для Формулы-1.

Моя работа начинается, когда машина покидает завод, и тогда я со своей командой беру на себя ответственность за неё. Мы управляем ею на гоночном треке, а моя роль больше связана с коммерцией, коммуникациями и проведением гонок», — приводит слова Уитли издание Racingnews365.

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