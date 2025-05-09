«Надаль отыгрывал каждое очко, будто это смысл жизни». Экс-пилот Ф-1 — о форме Хэмилтона

Чемпион Формулы-Е сезона-2016/2017, бывший гонщик Формулы-1 Лукас ди Грасси высказался о форме 40-летнего пилота и семикратного чемпиона «Королевских гонок» Льюиса Хэмилтона из «Феррари» в сезоне-2025, проведя сравнение с мотивацией легендарного теннисиста и 22-кратного победителя турниров серии «Большого шлема» Рафаэля Надаля.

«Думаю, это всё связано как с его возрастом, так и с тем, насколько он голоден. Сколько миллионов у него на банковском счёте, насколько сильно он на самом деле хочет получить [восьмой] титул, способен ли он сейчас пожертвовать всей своей жизнью, как это было раньше, когда он хотел взять первое чемпионство, сколько времени он проводит на симуляторе?

Так что в этой ситуации присутствуют различные факторы. Да, возраст и его карьерный рост — большая часть нынешней формы. Это очень необычно, и у меня появляется ассоциация с другими видами спорта.

[Рафаэль] Надаль выигрывал French Open 14 раз. И он отыгрывал каждое очко так, словно это было смыслом его жизни. Он будто мыслил, что в случае упущенного розыгрыша на следующий день останется без еды, и всегда сражался. Так что мотивация, как у Рафаэля, имеет большое значение.

Способность жертвовать всем, а когда ты стареешь, у тебя появляется семья и другие проекты… Всё это во многом зависит от психологии разных людей, и я на 100% уверен, что Льюис ещё не достиг пика своих технических возможностей», — приводит слова ди Грасси издание Racingnews365.