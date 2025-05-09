Штайнер: в квалификациях Формулы-1 есть такой фактор, как супер-Макс Ферстаппен

Бывший руководитель команды Формулы-1 «Хаас», а ныне эксперт Гюнтер Штайнер высказался о форме команды «Ред Булл», подчеркнув сильную форму 27-летнего нидерландского гонщика и четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена в квалификациях.

«Во время квалификации в Формуле-1 есть такой фактор, как супер-Макс [Ферстаппен]. Этот парень всё так же хорош. Он может показывать прекрасный результат на одном круге, потому что их машина полностью подвластна ему на этой дистанции. Но в гонке «Ред Булл» сталкивается с шинами, которые уходят быстрее, чем у остальных команд», — приводит слова Штайнера издание Racingnews365.