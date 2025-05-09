Хэмилтон — о жизни в Италии: съел три пиццы за два дня

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», оценил жизнь в Италии.

«Да, мне нравится в Маранелло. Стараюсь избегать пиццы и пасты, которые, честно говоря, у меня самого не очень получаются. Но на прошлой неделе в Италии я съел около трёх пицц за два дня. У меня есть друг — он продолжает приносить мне пиццу. Я пишу ему поздно вечером и спрашиваю: «Эй, можно мне пиццу?» И он её привозит.

Я наслаждаюсь жизнью в Италии и по-прежнему хочу проводить там больше времени в течение года. Мой итальянский [язык] на самом деле не прогрессирует, так что мне, вероятно, придётся больше погружаться в самую гущу событий.

С первых дней моей работы здесь происходило множество изменений, проводилась огромная работа по корректировке некоторых вещей, например, в симуляторе, и все были очень отзывчивы и оказывали огромную поддержку. Так что я действительно ценю это», — приводит слова Хэмилтона издание GPblog.