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Леклер ответил, планируют ли в «Феррари» серьёзные обновления болида SF-25

Леклер ответил, планируют ли в «Феррари» серьёзные обновления болида SF-25
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27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», ответил, планируют ли в итальянской коллективе серьёзные обновления для болида SF-25 в 2025 году, чтобы вернуть темп автомобилю.

«Планируются ли серьёзные обновления? Я не знаю когда. Не думаю, что это официально. Мне кажется, я и так уже сказал слишком много. Так что, да, в какой-то момент что-то произойдёт, и я надеюсь, это поможет нам сделать шаг вперёд», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.

После шести этапов 2025 года у «Феррари» 94 очка и четвёртое место в Кубке конструкторов. У «Макларена», идущего на первой позиции, — 246.

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