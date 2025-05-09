Леклер ответил, планируют ли в «Феррари» серьёзные обновления болида SF-25

27-летний гонщик из Монако Шарль Леклер, представляющий команду Формулы-1 «Феррари», ответил, планируют ли в итальянской коллективе серьёзные обновления для болида SF-25 в 2025 году, чтобы вернуть темп автомобилю.

«Планируются ли серьёзные обновления? Я не знаю когда. Не думаю, что это официально. Мне кажется, я и так уже сказал слишком много. Так что, да, в какой-то момент что-то произойдёт, и я надеюсь, это поможет нам сделать шаг вперёд», — приводит слова Леклера издание Racingnews365.

После шести этапов 2025 года у «Феррари» 94 очка и четвёртое место в Кубке конструкторов. У «Макларена», идущего на первой позиции, — 246.